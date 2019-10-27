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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Крылья Советов" - "Зенит". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский
"Зенит" после домашнего триумфа над "Ростовом" попытается закрепить успех. Питерцы сегодня играют на выезде с "Крыльями Советов".
Фото: Анатолий Медведь/ РГ Фото: Анатолий Медведь/ РГ
Фото: Анатолий Медведь/ РГ

Самарцы, впрочем, очень хорошо идут - они сейчас шестые, не проигрывали уже четыре матча кряду, а три последних выиграли.

Фото: Михаил Синицын
В 14-м туре РПЛ пройдут матчи ЦСКА - "Динамо" и "Локомотив" - "Спартак"

Команда Семака недавно проиграла только "Локомотиву" - прямому конкуренту, с которым они делят первое место, но следующие две игры провели очень уверенно.

Уверенности, правда, может поубавить свежий конфуз в Лиге чемпионов. Хотя "Зениту" доводилось справляться и не с таким.

Начало - в 14:00 мск.

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