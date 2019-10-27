"Зенит" после домашнего триумфа над "Ростовом" попытается закрепить успех. Питерцы сегодня играют на выезде с "Крыльями Советов".

Самарцы, впрочем, очень хорошо идут - они сейчас шестые, не проигрывали уже четыре матча кряду, а три последних выиграли.

Команда Семака недавно проиграла только "Локомотиву" - прямому конкуренту, с которым они делят первое место, но следующие две игры провели очень уверенно.

Уверенности, правда, может поубавить свежий конфуз в Лиге чемпионов. Хотя "Зениту" доводилось справляться и не с таким.

Начало - в 14:00 мск.