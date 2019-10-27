В воскресенье днем в 14-м туре РПЛ футболисты ЦСКА на своем поле примут московское "Динамо".

В данный момент армейцы идут на пятой позиции в турнирной таблице, уступая лидерам три балла. К сегодняшней встрече команда Виктора Гончаренко подходит после неудачи в Лиге Европы. В четверг ЦСКА на своем поле неожиданно уступил венгерскому "Ференцварошу" - 0:1. При этом армейцы владели инициативой и создали несколько острых моментов, но пропустили под конец матча.

"Динамо" тем временем занимает предпоследнюю, пятнадцатую, строчку и не может одержать победу в чемпионате России с конца августа. На фоне таких неудач у "бело-голубых" в начале октября сменился наставник. Исполняющим обязанности главного тренера был утвержден Кирилл Новиков. И в его дебютном матче на этом посту "Динамо" довольно неплохо сыграло против "Краснодара" - 1:1.

Интересно, что статистика встреч говорит не в пользу ЦСКА. В последний раз армейцы обыгрывали "Динамо" в 2016 году. С тех пор между сегодняшними соперниками состоялось четыре матча. В трех из них была зафиксирована ничья, а в одном победу одержали "бело-голубые".

Обслужит встречу арбитр Сергей Карасев из Москвы. Начало матча - в 16:30.