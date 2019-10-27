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Рубрика: Власть

В Кремле переадресовали на заявление МО РФ по вопросу гибели аль-Багдади

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны страны относительно вопроса об уничтожении американскими военными лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Фото: Andrew Harnik/AP
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"Минобороны все сказало", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали аль-Багдади в Сирии​​​. Впоследствии официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российской стороны нет достоверной информации о проведении военнослужащими Соединенных Штатов операции по уничтожению аль-Багдади.

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