В Кремле переадресовали на заявление МО РФ по вопросу гибели аль-Багдади

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал руководствоваться заявлением министерства обороны страны относительно вопроса об уничтожении американскими военными лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Минобороны все сказало", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали аль-Багдади в Сирии​​​. Впоследствии официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у российской стороны нет достоверной информации о проведении военнослужащими Соединенных Штатов операции по уничтожению аль-Багдади.