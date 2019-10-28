"Альтернатива для Германии" удвоила результат на выборах в Тюрингии

"Левые", которые пять лет назад пришли в Тюрингии вторыми и впервые в послевоенной истории ФРГ возглавили земельное правительство, на этот раз вышли в безусловные лидеры - за них проголосовал 31 процент жителей почти двухмиллионного региона.

Напомним, что "Левые" возникли на политическом горизонте Германии относительно недавно (в 2007 году) на базе Партии демократического социализма - преемницы правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии.

На втором месте, как и предсказывали ранее эксперты - "Альтернатива для Германии". У нее 23,4 процента голосов. Таким образом, правые стали здесь второй политической силой, как это уже произошло в двух других бывших землях Восточной Германии - Саксонии и Бранденбурге.

В 2014 году "АдГ" впервые вошла в парламент Тюрингии с 10,6 процента голосов. Получается, она прибавила 12,8 процента - рекорд на этих выборах. А христианские демократы поставили антирекорд - минус 11,7 процента по сравнению с собственным результатом пятилетней давности.

Неутешительны итоги голосования и для местных социал-демократов. Их рейтинг упал с 12,4 до 8,2 процента. В ландтаг также проходят "зеленые" и свободные демократы, едва преодолевшие 5-процентный барьер. "Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.

С недавних пор столичный Берлин и провинциальный Эрфурт связала магистраль скоростных поездов, однако в политике эта связка не работает: "за последние годы Тюрингия все дальше отдалялась от Берлина". Стоит христианским демократам ослабить хватку в каком-либо регионе, как восстановить позиции они уже не могут, "впадая, в своего рода, летаргию", отмечает издание. По мнению обозревателя Die Welt, присутствие в Эрфурте председателя партии, министра обороны Аннегрет Крамп-Каррренбуэр, которая была занята больше Сирией, чем внутренними делами, "скорее навредило, нежели помогло" единомышленникам в Тюрингии.

Spiegel Online пишет о том, что "Левым" и "Альтернативе" удалось привлечь на свою сторону голоса протестного электората, которые до этого "голосовали ногами" - то есть не ходили на выборы. "Левые" мобилизовали 47 тысяч таких избирателей, а кроме того - перетянули 19 тысяч сторонников ХДС. Посткоммунисты также забрали голоса у своих младших партнеров по коалиции - 18 тысяч у социал-демократов и 8 тысяч у "зеленых". Это следует из анализа института Infratest dimap.

Ту же тактику использовала "Альтернатива", мобилизовав 77 тысяч избирателей. "АдГ" зашла как "на поляну" правоцентристской ХДС, заполучив 36 тысяч голосов, так и на левый фланг. Так, партия сумела заручиться поддержкой 17 тысяч граждан, которые раньше голосовали за "Левых", и 7 тысяч недавних сторонников социал-демократов.

По работе с молодежью "Альтернатива" тоже оказалась впереди всех. Ее популярность среди избирателей до 25 лет составила рекордные 23 процента, в то время как ХДС привлек на свою сторону лишь 14 процентов избирателей этой возрастной категории. Интересно, что "АгД" оказалась самой "маскулинной" партией. За нее больше голосовали мужчины. Дамы отдавали предпочтение христианским демократам, "Левым" и "зеленым".

Кстати, явка в Тюрингии оказалась высокой, как никогда - 65 процентов. Это на 12 процентов больше, чем в 2012 году.