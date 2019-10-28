В мире
28.10.2019 13:47
Текст: Юрий Когалов

Беларусь ответит на размещение войск у своих границ

Беларусь будет вынуждена ответить на размещение американских войск в Литве. Об этом заявил президент Александр Лукашенко после ознакомления с докладом силовых структур о военно-политической обстановке.
Фото: Николай Петров/РИА Новости Фото: Николай Петров/РИА Новости
Николай Петров/РИА Новости

По его словам, никогда прежде столь демонстративно из-за океана не перебрасывались войска к границам Беларуси.

Фото: REUTERS/Cezary Aszkielowicz
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"По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. Естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - отметил Лукашенко, поручив разработать план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в непосредственной близости у госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

"У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подробнее вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить", - добавил президент. По его словам, с теми 30 танками и 30 бронемашинами справятся мобильные десантно-штурмовые подразделения ВС Беларуси. Но сам факт переброски войск имеет огромное значение. "Это бронетанковый кулак", - отметил Лукашенко.

По его словам, в Минске были давно готовы к чему-то подобному, вооруженные силы прошли модернизацию с учетом опыта современных конфликтов.

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