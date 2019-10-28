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28.10.2019 22:00
Рубрика: Легковые авто

Дешево не будет. Skoda объяснила, почему не станет бюджетным брендом

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Руководство Volkswagen не собирается переводить Skoda в более бюджетный сегмент. Об этом в интервью изданию Autocar заявил глава Skoda Бернхард Майер.

Фото: www.motor1.com
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"У нас есть четкая стратегия бренда, которая, вероятно, одна из самых внятных на рынке. Наши ценности - это соотношение цены и качества, надежность, вместительность, больше автомобиля за те же деньги", - отметил топ-менеджер.

По его словам, компания по-прежнему придерживается стратегии, которая была разработана три года назад.

В то же время Майер оговорился, что Skoda было бы интересно попробовать создать новую модель начального уровня. Но это возможно лишь в том случае, если будут доступны дополнительные производственные мощности. Пока же их нет - чехи еле справляются со спросом на свои автомобили, особенно хорошо расходятся новые кроссоверы (Kamiq, Karoq и Kodiaq).

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Skoda лидирует в продвижении Volkswagen в Индии и других развивающихся странах, где небольшие модели сегмента A остаются популярными. В Европе же самым маленьким автомобилем компании является недавно появившийся электрический Citigo-e iV.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Group увеличит дифференциацию своих брендов: Seat будет играть на эмоциональности, а Skoda станет предложением ранга доступных и функциональных Hyundai и Kia.

Кстати, совсем скоро - уже 11 ноября - чехи представят новое поколение Octavia. По ошибке модель рассекретили до премьеры.

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#Skoda