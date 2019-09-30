Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia

Volkswagen Group увеличит дифференциацию своих брендов: Seat будет играть на эмоциональности, а Skoda станет предложением ранга доступных и функциональных Hyundai и Kia.

"В будущем мы хотим более чёткого позиционирования каждого из наших брендов. У Seat есть модели Cupra, которые могут играть на эмоциях и страсти, а Skoda могла бы эффективнее продаваться, отвечая запросам рынков Восточной Европы, напирая на функциональность интенсивнее, чем сейчас", - цитирует Automotive News руководителя автомобильной стратегии VW Group Майкла Йоста.

Издание сообщает, что это может привести к повышению цен на автомобили Seat и фактически к реализации стратегии Фердинанда Пиеха, говорившего, что испанский бренд должен конкурировать с Alfa Romeo. Skoda, вероятно, в связи с новым положением дел сократит количество премиум-опций в своих будущих автомобилях и направит все силы на завоевание Восточной Европы, где долю рынка у "чешки" отняли Dacia, Hyundai и Kia.

Йост также отметил, что руководство компании будет пристально следить, чтобы не было никаких пересечений в предложениях брендов Группы, приведя в пример тот факт, что Volkswagen Tiguan Coupe не появится в Европе. Напомним, в ближайшем будущем Volkswagen представит кроссовер Tylcon с двумя спойлерами.