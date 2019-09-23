Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы 22.09.2019
Citroen C5 Aircross. Тест-драйв стильного французского кроссовера 22.09.2019
Блогеры отлили для УАЗа броню из бетона 22.09.2019
Что защитит ваш автомобиль? Испытываем антигравийную пленку 22.09.2019
23.09.2019 10:25
Рубрика: Легковые авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen: официальное название и "живые" фото

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайский портал Autohome опубликовал фото нового кросс-купе FAW-Volkswagen, которое, судя по снимкам крышки багажника, получит название Tylcon. Официальная премьера и выход на рынок должны состояться до конца 2019 года.

Ранее "Российская газета" публиковала патентные изображения новинки и габариты: VW Tylcon практически не отличается от соплатформенного Tayron, разве что по высоте из-за более крутого наклона.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Как обманывают при покупке авто. "Серые" дилеры и схемы их работы

Длина кросс-купе составляет 4 586 мм, ширина - 1 860 мм, высота - 1 635 мм. Для более наглядного сравнения приведём габариты Renault Arkana: 4 545 х 1 820 х 1 565 мм.

Tylcon, скорее всего, получит силовой агрегат, как у топовых версий Tayron: 220-сильный двухлитровый TSI, сагрегатированный с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Кроссовер будет оснащён системой полного привода. Не исключено, что у новой модели появится также гибридная версия.

Напомним, на весну 2020 года запланирована премьера ещё одного кроссовера с покатой крышей - New Urban Coupe, который будет построен на базе Volkswagen Polo.

Фото: www.autohome.com.cn
#Volkswagen