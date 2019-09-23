Новый купе-кроссовер Volkswagen: официальное название и "живые" фото

Китайский портал Autohome опубликовал фото нового кросс-купе FAW-Volkswagen, которое, судя по снимкам крышки багажника, получит название Tylcon. Официальная премьера и выход на рынок должны состояться до конца 2019 года.

Ранее "Российская газета" публиковала патентные изображения новинки и габариты: VW Tylcon практически не отличается от соплатформенного Tayron, разве что по высоте из-за более крутого наклона.

Длина кросс-купе составляет 4 586 мм, ширина - 1 860 мм, высота - 1 635 мм. Для более наглядного сравнения приведём габариты Renault Arkana: 4 545 х 1 820 х 1 565 мм.

Tylcon, скорее всего, получит силовой агрегат, как у топовых версий Tayron: 220-сильный двухлитровый TSI, сагрегатированный с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Кроссовер будет оснащён системой полного привода. Не исключено, что у новой модели появится также гибридная версия.

Напомним, на весну 2020 года запланирована премьера ещё одного кроссовера с покатой крышей - New Urban Coupe, который будет построен на базе Volkswagen Polo.