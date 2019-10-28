FAW привезет в Россию еще две модели

Китайский FAW в 2020 году расширит модельную линейку в нашей стране за счет двух новых автомобилей.

"В следующем году компания намерена вывести на российский рынок седан C-класса и абсолютно новый кроссовер", - сообщается в пресс-релизе, поступившем в "РГ".

Подробности о новинках не сообщаются. Впрочем, с седаном все ясно. Ранее компания уже анонсировала появление модели Besturn B30 на своем сайте. При этом была указана стоимость от 549 000 рублей.

С таким ценником автомобиль может стать одним из самых доступных предложений на рынке. Однако, скорее всего, реальная цифра, без учета специальных предложений, будет выше. На рынке Китая модель Besturn B30 предлагается с двигателем 1.6 литра мощностью 108 л.с. Для него доступны как 5-ступенчатая "механика", так и 6-диапазонная автоматическая коробка передач. По размеру седан сопоставим с Geely Emgrand 7.

А вот о кроссовере достоверных сведений нет. Речь может идти о модели D60, представленной на Московском автосалоне еще в 2016 году. У него атмосферные двигатели 1.5 и 1.8 на 113 и 139 л.с. соответственно. Первый сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой, второй - с 6-диапазонным "автоматом". Правда, смущает эпитет "совершенно новый", которым воспользовалась пресс-служба. Как знать, не решили ли в FAW действительно освежить модельный ряд.

Предпосылки к этому есть. Компания в сентябре увеличила продажи на 110% относительно показателя годичной давности. Во многом благодаря тому, как рынок принял новый компактный кроссовер FAW Besturn X40.

"Новый FAW Besurn X40 был хорошо принят покупателями, до сентября даже наблюдался дефицит на эту машину", - отметили в компании.

По итогам 2019 года представительство планирует продать около 1500 машин, превысив показатели 2018-го. Дилерская сеть в 2020 году вырастет с 47 до 67 партнеров.