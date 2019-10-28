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Рубрика: Экономика

Минэкономразвития отложило введение "налога Чубайса"

Текст: Екатерина Ясакова

Минэкономразвития отказалось вводить углеродный налог, предложенный председателем правления УК "Роснано" Анатолием Чубайсом. Положения об этом налоге были обозначены в законопроекте о госрегулировании выбросов парниковых газов.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Госдуме не поддержали идею Чубайса о введении углеродного налога

Отказ был обусловлен совместным решением Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет РБК. Минэкономразвития решило вернуться к рассмотрению вопроса об углеродном налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если количество выбросов не уменьшится. Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство.

Напомним, летом на полях Петербургского международного экономического форума председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо ввести углеродный налог для уменьшения выбросов.

По его мнению, следует перенять опыт Европы, где в отношении импортируемых товаров, при производстве которых выбросы углекислого газа превышали определенные нормы, действует дополнительный налог.

Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран
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