Минэкономразвития отложило введение "налога Чубайса"

Минэкономразвития отказалось вводить углеродный налог, предложенный председателем правления УК "Роснано" Анатолием Чубайсом. Положения об этом налоге были обозначены в законопроекте о госрегулировании выбросов парниковых газов.

Отказ был обусловлен совместным решением Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет РБК. Минэкономразвития решило вернуться к рассмотрению вопроса об углеродном налоге после запуска системы отчетности и мониторинга выбросов парниковых газов, если количество выбросов не уменьшится. Скорректированный вариант законопроекта ведомство направило в правительство.

Напомним, летом на полях Петербургского международного экономического форума председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо ввести углеродный налог для уменьшения выбросов.

По его мнению, следует перенять опыт Европы, где в отношении импортируемых товаров, при производстве которых выбросы углекислого газа превышали определенные нормы, действует дополнительный налог.