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Рубрика: Власть

Чубайс проиграл спор с Захаровой о бедности россиян

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сдался в споре с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой. Дискуссия касалась наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение.

Руководитель "Роснано" признал себя побежденным. "Заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!", - написал он в соцсети Facebook. На это Захарова ответила, что в плен оппонента ей брать не хочется, но капитуляцию его приняла "из уважения к нормам гуманитарного права".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова и глава "Роснано" Анатолий Чубайс обменялись в СМИ и соцсетях комментариями об экономическом развитии современной России. Чубайс назвал РФ бедной страной. Захарова же потребовала у него объяснений. "Почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее", - задала вопрос Захарова.

В новом комментарии Анатолий Чубайс напомнил о плачевном состоянии российской экономики в 1990-е годы и отметил, что в 2000-х обстановка в стране начала улучшаться, на что Захарова возразила, что все описанные Чубайсом "экономические достижения" вспоминает с дрожью".

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Чубайса, упрекнувшего россиян в отсутствии благодарности бизнесменам. По мнению сенатора, эти слова лишь обостряют отношения между обществом и бизнесом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Компании Госкорпорации Роснано Правительство МИД Персона: Анатолий Чубайс
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