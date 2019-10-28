Монгольские полицейские пересаживаются на Lada 4x4

В середине октября "Российская газета" уже сообщала о том, что полиция Монголии начала получать российские внедорожники Lada 4x4. Теперь АвтоВАЗ поделился подробностями этой сделки.

Всего монгольские полицейские приобрели 19 экземпляров Lada 4х4 в пятидверной модификации. Каждая реализуемая Lada 4х4 для нужд полиции обошлась в 40 миллионов тугриков или 965 000 рублей по текущему курсу.

Полицейские Lada 4x4 отличаются следующим набором дополнительного оборудования: рацией, светоговорящим устройством, видеомагнитофоном, системой доступа к базам данных полиции, специальной цветографической схемой.

Прежде всего Lada планируется эксплуатировать в отдаленных районах страны, где важна проходимость и вместительность легендарного внедорожника.

Напомним, продажи автомобилей Lada в Монголии стартовали весной текущего года.

Помимо семейства Lada 4х4, там реализуются модели Granta, Vesta, Xray и Largus.