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16.10.2019 16:01
Рубрика: Российский автопром

Полиция Монголии пересела на Lada 4x4

Текст: Николай Грищенко
Фото: wroom.ru Фото: wroom.ru
Фото: wroom.ru

Сотрудники полиции муниципального образования Заамар в центральной Монголии получили первый российский автомобиль Lada 4x4.

Фотографии пятидверного внедорожника, оснащенного проблесковыми маячками и надписью Police, опубликовал портал Wroom.ru.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
АвтоВАЗ сертифицировал новые версии Lada 4x4

Автомобиль Lada, который выбрали сотрудники МВД Монголии, реализуется региональным дилером по цене 40 миллионов тугриков или 965 тысяч рублей по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей, объем продаж автомобилей марки Lada на территории Евросоюза в сентябре 2019 года снизился на 38,6 процента.

В прошлом месяце в ЕС было продано 204 автомобиля Lada. Годом ранее объем продаж российской марки на авторынке Европы достиг 332 машины.

Тем не менее Lada 4x4 остается самым массовым внедорожником России с пробегом. За 2019 год перепродано уже более 70 тысяч машин.

Сейчас Lada 4x4 предлагается в нескольких модификациях по цене от 523 900 рублей без учета спецпредложений. У машины безальтернативные мотор 1.7 на 83 лошадиных сил и пятиступенчатая механическая коробка передач, три версии - классическая, городская (Urban) и экстремальная (Bronto) и два варианта кузова - 3- и 5-дверный.

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#Lada