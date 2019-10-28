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Рубрика: Легковые авто

На каких кроссоверах и внедорожниках ездят россияне

Текст: Николай Грищенко

Большинство россиян, предпочитающих автомобили сегмента SUV, выбирают Lada 4x4. С учетом пятидверной версии в России зарегистрировано 1,2 миллионов таких автомобилей или примерно 12 процентов общероссийского парка SUV.

Фото: Пресс-служба Haval
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К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "Автостат", проанализировавшие данные о зарегистрированных в стране более 10 миллионах внедорожниках и кроссоверах. Это, кстати, составляет 23 процента российского парка легковых машин.

На втором месте находится Chevrolet Niva с результатом 625,5 тысяч автомобилей. На третьем - кроссовер Toyota RAV4 с результатом 407,4 тысячи машин.

В топ-10 самых распространенных в России также вошли: Renault Duster - 387,7 тысяч автомобилей, Nissan X-Trail - 306,4 тысяч, Nissan Qashqai - 299,6 тысяч, УАЗ-3151 - 297 тысяч, Mitsubishi Outlander - 252,3 тысяч, Honda CR-V - 219,9 тысяч и Volkswagen Tiguan - 217,8 тысяч.

Кстати

В середине октября УАЗ "Патриот" прибавил к стоимости 10 тысяч рублей. Купить базовую версию внедорожника в комплектации "Классик Fleet" с двигателем ЗМЗ-40906 мощностью 134,6 л.с можно от 819 900 рублей. "Патриот" со 150-сильным мотором и "автоматом" Punch Powerglide 6L50 стоит по-прежнему 1 034 000 рублей.

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#Lada #Toyota #Renault #УАЗ