УАЗы подорожали, кроме "Патриота" с "автоматом" и базового "Хантера"

Портал "Цена авто" сообщил, что Ульяновский автозавод переписал прайсы с рекомендованными розничными ценами на все модели, за исключением самой свежей - "Патриота" с автоматической коробкой передач.

УАЗ "Патриот" прибавил к стоимости 10 тысяч рублей, теперь купить базовую версию внедорожника в комплектации "Классик Fleet" с двигателем ЗМЗ-40906 мощностью 134,6 л.с можно от 819 900 рублей. "Патриот" со 150-сильным мотором и "автоматом" Punch Powerglide 6L50 стоит по-прежнему 1 034 000 рублей.

Цена на УАЗ "Пикап" увеличилась на 20 тысяч рублей, и купить грузовичок можно начиная от 839 900 рублей. "Хантеры" подорожали на 5-10 тысяч рублей, теперь внедорожник стоит от 752 000 рублей. Правда, модель в базовой комплектации свой ценник сохранила - от 737 000 рублей.

Ничего не сообщается о ценах на "Буханку". В настоящее время 7-местный вариант фургона стоит 724 900 рублей.

Как сообщала "РГ" ранее, купить УАЗ 3909 "Комби" можно было за 699 900 рублей. Прайс на "Трофи" версию "Буханку" тоже изменился: по сравнению с летом модель подорожала на 10 тысяч рублей - от 839 900 рублей.