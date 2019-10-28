Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети

В интернете появились первые изображения компактного кроссовера Toyota Raize, мировой дебют которого запланирован на начало ноября этого года.

Модель, разработанная в сотрудничестве со специалистами компании Daihatsu, будет продаваться в странах Азии и Южной Америки. Старт продаж новинки намечен на 2020 год, о чем пишет Autocar India.

Известно, что Toyota Raize "позаимствовал" некоторые компоненты, в том числе и двигатель, у компактного SUV модели Daihatsu Rocky, который на прошлой неделе дебютировал в рамках автосалона в Токио.

При этом Toyota Raize отличается от своего "собрата" некоторыми стилистическими решениями в дизайне экстерьера: большая трапециевидная радиаторная решетка, угловатая форма противотуманных фар, 17-дюймовые колесные диски в оригинальном дизайне и проч.

И Toyota Raize, и Daihatsu Rocky базируются на DNGA Toyota (недорогая версия модульной платформы TNGA), которую японский концерн использует для разработки моделей, ориентированных на рынки развивающихся стран.

Кроссовер Toyota Raize будет продаваться в версии с полным приводом, а также и в моноприводном исполнении для более дешевых комплектаций. Новинка получила 3-цилиндровый 1,0-литровый турбированный двигатель на 98 л.с., в паре с которым может работать или МКПП, или роботизированная коробка передач.

Кстати, сегодня "Российская газета" писала о том, что другой кроссовер от Toyota, модель Toyota RAV4, вошел в топ-3 самых массовых SUV в российском автопарке.