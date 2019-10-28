На Волге водолазы начали демонтаж ярославского "Титаника"

На Волге в границах Ярославля начались работы по демонтажу ресторана-дебаркадера, затонувшего во время буксировки его к левому берегу 25 августа.

В правительстве Ярославской области сообщили, что проект реализует Ярославский речной порт.

- Решение о демонтаже объекта приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям для обеспечения полной безопасности процесса судоходства и минимизации вреда, который может быть нанесен реке, - пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Для выполнения непростой задачи привлечена водолазная группа. Чтобы обломки конструкции не унесло течением, место проведения работ ограждено. Части несостоявшегося ресторана с помощью буксиров, баржи и плавкрана будут переправляться на территорию речного порта.

По словам директора порта Валерия Абидина, в порядке очередности будут демонтированы надводная и подводная части плавучего ресторана, а затем - железобетонное основание. Все работы должны быть завершены до конца года.

Напомним, трехэтажный плавучий ресторан-дебаркадер ядовито-желтого цвета его собственник планировал установить у Волжской набережной в Ярославле. Однако из-за жестких требований по охране центра Ярославля - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО неоднозначное сооружение, когда-то стоявшее на Москве-реке, пришлось отбуксировать в речной порт, где оно находилось всю зиму. Весной же стало очевидно, что огромный плавучий ресторан с большой осадкой очень мешает работе порта. Представители компании отправили владельцу объекта письмо о расторжении договора, предложив другое место - неподалеку, на левом берегу Волги. Но во время буксировки ресторана к противоположному берегу, не дойдя до нужной точки несколько десятков метров, предприятие общепита затонуло, наткнувшись на затопленный понтон. Под воду ушли два этажа из трех.