Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского

Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.

По информации Следственного комитета РФ, в нынешнем году это уже второй визит представителей польской стороны в Россию в связи с расследованием обстоятельств крушения польского самолета Ту-154М.

- Польская делегация из семи человек, в состав которой входят представители Национальной прокуратуры Польши, осматривают интересующие элементы самолета при участии сотрудников Главного следственного управления и Главного управления криминалистики СК России, - рассказали в ведомстве.

При этом в СК РФ подчеркивают, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы.

- Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, самолет Ту-154М ВВС Польши разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск Северный 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погиб президент страны Лех Качиньский и 96 польских граждан.