Социальные льготы и досуг - что еще столица делает для старшего поколения

В Москве проживает около 3 миллионов человек пенсионного возраста. Сегодня, 28 октября, когда отмечается День бабушек и дедушек, самое время присмотреться, как живет современный столичный пенсионер. И выяснится, что он активно пользуется онлайн-сервисами, посещает учреждения культуры, занимается спортом. Москва, в свою очередь, продолжает создавать новые пространства для досуга горожан. Более 2,2 миллиона из них получают социальные льготы и выплаты.
С 1 сентября, в частности, увеличен городской социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров - с 17 500 до 19 500 рублей. Вдвое в этом году - с 10 до 20 тысяч рублей - увеличен размер выплаты участникам обороны Москвы, людям с инвалидностью и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Уже в ноябре ее получат более 8,3 тысячи ветеранов одновременно с другими социальными выплатами.