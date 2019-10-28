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28.10.2019 10:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Хабаровске поприветствовали новые самолеты 20 тоннами воды

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аэропорт Хабаровск впервые принял среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Embraer 190. По сложившейся в авиации традиции, новое судно прошло через "водяную арку": на летном поле две пожарные машины с помощью брандспойтов "приветствовали" самолет почти 20 тоннами воды.

Самолет авиакомпании Pegas Fly (между Nordwind и Pegas Fly действует соглашение code-share - о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса) прибыл в Хабаровск из Новосибирска, сообщила пресс-служба аэропорта.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс

Хабаровск стал якорным аэропортом на Дальнем Востоке для авиакомпании Nordwind, и теперь здесь будет базироваться новый тип регионального воздушного судна. Два Embraer 190, оборудованные 110 креслами, будут летать отсюда во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Иркутск.

Пресс-служба аэропорта напоминает, что готовность международного аэропорта Хабаровск к приему ранее не эксплуатируемого Embraer 190 в июне этого года согласовала Росавиация.

Embraer 190 способен осуществлять перелеты на 3-4 тысячи километров при максимальной скорости 890 километров в час. Воздушное судно разработано бразильским авиаконцерном Embraer.

Напомним, что в середине октября заработал новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска. На минувшей неделе туда перевели все рейсы. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более двух миллионов пассажиров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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