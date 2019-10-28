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28.10.2019 14:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В тюменском селе рассказали о семье солдата, расстрелявшего сослуживцев

Текст: Екатерина Призова

В администрации тюменского поселка Вагай, откуда в ряды армии призвали расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова, рассказали о семье, в которой воспитывался юноша. По данным местных властей, и сам он, и его отец с братьями характеризуются со всех сторон положительно.

Фото: iStock
Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья тюменец очнулся

Напомним, 25 октября в воинской части, дислоцированной в Забайкалье, военнослужащий ремонтно-технической базы открыл огонь из табельного оружия. Погибли восемь человек, еще двое получили огнестрельные ранения.

Солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. В военном ведомстве полагают, что причиной случившегося стал нервный срыв, не связанный, по предварительным данным, с прохождением службы.

Односельчане говорят, что семья Рамиля - отец и двое старших братьев - никогда не была замечена в правонарушениях. В доме не принято было пить, ругаться.

"Его брат служит в полиции помощником участкового. Еще один его брат живет в Севастополе. Отец воспитывал троих сыновей один. В 2005 году стал пенсионером МВД, потом работал в МЧС", - рассказала агентству РИА Новости в поселковой администрации.

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