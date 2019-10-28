Samsung окончательно определилась с дизайном и характеристиками Galaxy S11

Известный сетевой информатор Ice Universe, утечки которого неоднократно находили подтверждение, сообщил со ссылкой на источники в Samsung, что работа над дизайном и подбором железных спецификаций для следующего флагмана Galaxy S11 завершена.

The appearance and configuration of the Galaxy S11 has been basically determined, and the leak will begin. — Ice universe (@UniverseIce) October 27, 2019

Это значит, что среди многих версий и прототипов производитель уже выбрал один вариант, который в итоге в том или ином виде пойдет в серию, а глобальных изменений в разработке больше не будет.

Специалист по "сливам" пообещал подписчикам, что уже в скором времени появится новая порция более конкретной и предметной информации, которой он непременно поделится с аудиторией.

Смартфон, скорее всего, будет построен на базе платформы Exynos 990. Подробнее про новый процессор можно прочитать в отдельном материале.

Вероятно, что в новой модели инженеры из Южной Кореи уделят куда больше внимания проблемам безопасности, так как скандал с уязвимостями в защите Galaxy S10 до сих пор не исчерпал себя.