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Samsung окончательно определилась с дизайном и характеристиками Galaxy S11

Текст:   Богдан Бобров
28.10.2019,  
10:26
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известный сетевой информатор Ice Universe, утечки которого неоднократно находили подтверждение, сообщил со ссылкой на источники в Samsung, что работа над дизайном и подбором железных спецификаций для следующего флагмана Galaxy S11 завершена.

Это значит, что среди многих версий и прототипов производитель уже выбрал один вариант, который в итоге в том или ином виде пойдет в серию, а глобальных изменений в разработке больше не будет.

Специалист по "сливам" пообещал подписчикам, что уже в скором времени появится новая порция более конкретной и предметной информации, которой он непременно поделится с аудиторией.

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Смартфон, скорее всего, будет построен на базе платформы Exynos 990. Подробнее про новый процессор можно прочитать в отдельном материале.

Вероятно, что в новой модели инженеры из Южной Кореи уделят куда больше внимания проблемам безопасности, так как скандал с уязвимостями в защите Galaxy S10 до сих пор не исчерпал себя.

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