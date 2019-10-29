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Рубрика: В мире

Поспешили

Британия уничтожает монеты, выпущенные к Brexit
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8002)
Казначейство Соединенного королевства начало отправлять в переплавку три миллиона памятных монет номиналом 50 пенсов (порядка 40 рублей). Это сделано из-за того, что Brexit, ранее намеченный на 31 октября, к которому и был приурочен выпуск монет, в очередной раз перенесли, тогда как на монетах выбито именно это число. Новая дата Brexit по согласованию Лондона и Брюсселя - 31 января 2020 года, однако нет никакой уверенности, что она снова не окажется сдвинута. Изначально монеты должны были поступить в обращение уже в предстоящую пятницу.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com
Фото: AP Photo/Matt Dunham
В Великобритании закрасили посвященное Brexit граффити Бэнкси

При этом минфин королевства заверил, что памятные монеты обязательно будут снова изготовлены, но только после того, как Великобритания действительно выйдет из состава Евросоюза.

Также для нумизматов планируется отчеканить 10 тысяч коллекционных 50-пенсовых монет, каждая будет стоить 10 фунтов стерлингов (около 823 рублей на сегодняшний день).

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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