При этом минфин королевства заверил, что памятные монеты обязательно будут снова изготовлены, но только после того, как Великобритания действительно выйдет из состава Евросоюза.

Также для нумизматов планируется отчеканить 10 тысяч коллекционных 50-пенсовых монет, каждая будет стоить 10 фунтов стерлингов (около 823 рублей на сегодняшний день).