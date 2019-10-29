"Долина павших" открыла двери для посетителей после эксгумации Франко

В настоящее время купить билет в интернете уже невозможно, они распроданы на все даты вплоть до января 2020 года. Однако желающие попасть в "Долину павших" в этом году еще могут рискнуть и попытать удачу в кассах прямо на месте. После того, как к власти в Испании пришел социалист Педро Санчес и объявил о своих планах эксгумировать Франко, интерес к мемориальному комплексу в целом и могиле диктатора существенно вырос. Если в 2017 году "Долину павших" посетили 283 тысячи человек, то в 2018-м уже 378 тысяч. Как изменится ситуация после перезахоронения тела генералиссимуса на кладбище Мингоррубио, покажет время.

Тем временем первые посетители уже опубликовали в интернете снимки, сделанные внутри базилики. Место, где прежде располагалась могила Франко, теперь выложено черным мрамором, пока еще выделяющимся по сравнению с соседними плитами.

Напомним, 24 октября власти Испании провели эксгумацию останков Франко в "Долине павших". На церемонию были допущены только члены семьи Франко, исполняющая обязанности министра юстиции Долорес Дельгадо, настоятель расположенного рядом бенедиктинского монастыря Саньяго Кантера, коронер и несколько рабочих. После вскрытия могилы гроб поместили в вертолет, который доставил его на кладбище Мингоррубио. Теперь Франко покоится рядом со своей супругой Кармен Поло.