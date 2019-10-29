"Долина павших" открыла двери для посетителей после эксгумации Франко

Новости

Москвичи и зрители 20 городов России увидят ролики-победители фестиваля "Каннские Львы" 15:36
Найдена актриса на роль жены Элвиса Пресли 15:30
Changan раскрыл характеристики нового кроссовера для России 15:25
В Одессу пришли корабли НАТО 15:19
Более 15 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды 15:03
Городской праздник выпускников впервые пройдет в "Лужниках" 15:02
В Волгоградской области два человека отравились газом 15:01
В школах Белгородской области планируют отменить домашние задания 15:00
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения 15:00
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева 14:53
В Башкирии медикам передали передвижные пункты флюорографии 14:53
Калининградский рыбак выловил карпа весом более 26 килограммов 14:52
Hubble сфотографировал "космическое лицо" 14:52
В столичных Кузьминках спасли пловца 14:50
В Томской области из-за шторма закрыли переправу 14:50
Западные инвесторы Калви и Дельпаль останутся под домашним арестом 14:48
Участники инновационного кластера Москвы получат субсидии на инжиниринг 14:43
Вневедомственная охрана Росгвардии взяла под охрану ряд объектов ТЭК 14:39
В Рязани отца-курильщика арестовали за смерть троих детей при пожаре 14:37
Стрелявшему по зданию МВД в Ставрополе грозит пожизненный срок 14:36
Мишустин: Доля сомнительных операций по НДС сократилась до 0,6% 14:32
Ученые назвали лучшее время для бега 14:31
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири" 14:28
Мишустин сообщил о четверти миллиона зарегистрировавшихся самозанятых 14:20
Новосибирец сообщил о взрывных устройствах в универмаге и на вокзале 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 14:35
Рубрика: В мире

"Долина павших" открыла двери для посетителей после эксгумации Франко

Текст: Юрий Когалов
Мемориальный комплекс "Долина павших" вновь открыл свои двери для посетителей после того, как на прошлой неделе власти Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко. Вход в него был ограничен с 11 октября, когда правительство пиренейского королевства приняло окончательное решение о перезахоронении каудильо и установило для этого крайний срок.

В настоящее время купить билет в интернете уже невозможно, они распроданы на все даты вплоть до января 2020 года. Однако желающие попасть в "Долину павших" в этом году еще могут рискнуть и попытать удачу в кассах прямо на месте. После того, как к власти в Испании пришел социалист Педро Санчес и объявил о своих планах эксгумировать Франко, интерес к мемориальному комплексу в целом и могиле диктатора существенно вырос. Если в 2017 году "Долину павших" посетили 283 тысячи человек, то в 2018-м уже 378 тысяч. Как изменится ситуация после перезахоронения тела генералиссимуса на кладбище Мингоррубио, покажет время.

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP
Вопрос об эксгумации Франко разделил испанцев на две равные части

Тем временем первые посетители уже опубликовали в интернете снимки, сделанные внутри базилики. Место, где прежде располагалась могила Франко, теперь выложено черным мрамором, пока еще выделяющимся по сравнению с соседними плитами.

Напомним, 24 октября власти Испании провели эксгумацию останков Франко в "Долине павших". На церемонию были допущены только члены семьи Франко, исполняющая обязанности министра юстиции Долорес Дельгадо, настоятель расположенного рядом бенедиктинского монастыря Саньяго Кантера, коронер и несколько рабочих. После вскрытия могилы гроб поместили в вертолет, который доставил его на кладбище Мингоррубио. Теперь Франко покоится рядом со своей супругой Кармен Поло.

В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми
"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"
Количество моногородов в России может сократиться вдвое