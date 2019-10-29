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29.10.2019 13:03
Рубрика: Общество

Дополнительные испытания или ЕГЭ - что выбирают вузы

Текст: Мария Агранович
Конкурс на поступление в 2020 году станет жестче. Уже в эту приемную кампанию почти все вузы отметили рост среднего и проходного баллов ЕГЭ. А на будущий год для многих вузов вырастут минимальные значения Единого, с которыми можно претендовать на поступление.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня уже никого не удивляет, что проходной балл в престижный вуз оказывается порой выше 300 - максимально возможной оценки по результатам трех ЕГЭ. Откуда берутся "экстра" баллы? Например, Школа перспективных исследований Тюменского госуниверситета учитывает индивидуальные достижения поступающих, МГУ и Высшая школа экономики сами проводят дополнительные испытания, а Санкт-Петербургский электротехнический госуниверситет "ЛЭТИ" обещает в будущем году и вовсе присуждать до 10 дополнительных баллов призерам и победителям чемпионатов "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" и "Профессионалы будущего (JuniorSkills)". Ежегодно растет процент поступивших по результатам олимпиад. Так, в этом году только в Московском университете из шести с лишним тысяч бюджетных мест почти половина "ушла" победителям и призерам таких соревнований. Для талантливой молодежи одного ЕГЭ уже мало.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Проходной балл ЕГЭ больше всего вырос на специальность учителя русского

Что же делать? Нужны ли радикальные изменения системы оценки знаний абитуриентов?

- Наступил момент, когда одного ЕГЭ уже недостаточно, вузам требуются инструменты для более тонкого отбора студентов, - отметила в ходе дискуссии в Центре трансформации образования Московской школы управления "Сколково" директор Центра Ольга Назайкинская. - Десять лет назад введение единого госэкзамена было необходимо, чтобы устранить коррупцию и сделать прозрачной систему поступления в университеты. Однако сегодня эта задача "снята".

- Ориентируясь на результаты ЕГЭ, вузы конкурируют за талантливых и мотивированных студентов, - сказала проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета Анна Тышецкая. Единый госэкзамен, по ее словам, - прежде всего инструмент независимой и объективной оценки знаний. И кто бы что ни говорил, баллы, полученные на госэкзамене, напрямую зависят от умения человека учиться.

А вот сами студенты, похоже, смотрят на ЕГЭ иначе.

"У меня высокий балл, но я не считаю этот экзамен единственным объективным способом проверить знания, - заявила Лада Волохова, студентка Тюменского госуниверситета. В 2019 году Лада набрала 100 баллов по литературе. - Бывает так, что человек отлично учился 11 лет, но обстоятельства: волнение, недосып, проблемы в семье... и в итоге на ЕГЭ - провал. Апелляция, как правило, ничего в этом случае не дает. Увы".

Фото: РИА Новости.
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Еще более радикально настроены работодатели. Ведь далеко не все вузы обеспечивают одинаково высокий уровень подготовки студентов.

- Было бы логично спросить: уровень высшего образования в России позволяет принимать абитуриентов с текущим уровнем подготовки после ЕГЭ? - задал вопрос предприниматель, блогер, основатель проекта популяризации истории HISTRUCTOR Илья Созонтов. - И дальше: достаточно ли подготовка к ЕГЭ связана с реальными требованиями рынка? Боюсь, тогда под вопрос придется ставить не Единый госэкзамен как инструмент, а саму систему образования с 1 класса по бакалавриат и магистратуру.

Однако у сегодняшних вузов России есть вполне оправданные претензии на глобальную конкурентоспособность - российские университеты регулярно входят в топы международных вузовских рейтингов. Кроме того, появляются новые нестандартные образовательные программы со своими требованиями к абитуриентам.

- Вузы, претендующие на глобальное лидерство, должны иметь право на самоопределение, в том числе в части отбора будущих студентов: Для кого-то только ЕГЭ будет приемлемым инструментом, а какие-то вузы должны иметь право на дополнительные испытания. Но это право нужно заслужить, - резюмировала Ольга Назайкинская.

Фото: iStock
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В Центре трансформации образования назвали три критерия, которым должен соответствовать вуз, претендующий на право "своих" экзаменов. Во-первых, высокий минимальный проходной балл, который удерживается на протяжении нескольких лет. Во-вторых, большой конкурс даже при высоком проходном балле. И третий момент - отсев студентов с первого курса. А это еще почему? Оказывается, именно растущее число отчислений с начальных курсов - главный аргумент для введения собственных вступительных экзаменов в вузах. Много отчислений? Значит, не все, кто прошел по ЕГЭ, смогли справиться с вузовской программой.

По мнению экспертов, дополнительные испытания помогут вузам найти "тех самых" абитуриентов, мотивированных на учебу в конкретном вузе на конкретном факультете. ЕГЭ с этим справляется не всегда.

Общество Образование ЕГЭ в России
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