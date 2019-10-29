Гэбриел Бирн: Актер - это просто профессия

В ходе беседы актёры поделились мыслями о природе своей профессии и рассказали об источниках своего вдохновения.

По мнению Бирна, известного, среди прочего, выдающимися ролями в фильмах Брайана Сингера и братьев Коэн, ответ на вопрос, можно ли быть артистом без исступлённой страсти к своему делу (как утверждает, в частности, Кристоф Вальц, он к своему ремеслу относится именно так), вовсе не очевиден.

Гэбриел вообще со скепсисом относится к массовому стремлению представить актёров в качестве каких-то особенных людей и героев.

"Потому что, на мой взгляд, настоящие герои - это врачи, учителя, медсёстры - словом, люди, благодаря которым и функционирует общество", - сказал он, приведя пример своего брата, многие годы работавшего пожарным (любопытно, что почти аналогичным образом, приводя похожий пример, в прошлом году рассуждал Марк Хэмилл).

С другой стороны, подчеркнул актёр, актёрская профессия тоже имеет важную гуманитарную функцию: "обществу порой нужно смотреться в зеркало".

Соответственно, актёрская профессия, добавил Бирн, - это такая же работа, как и все остальные, и ничего особенного в ней нет. По-своему полезная, но не более того.

Звезда "Аббатства Даунтон" Элизабет Макговерн, в свою очередь, отметила, что, безусловно, эмоциональная вовлечённость - это часть профессии, но со временем она становится менее ощутимой. С другой стороны, она ни в коем случае не желает полностью от неё избавляться: просто теперь она не так явно даёт о себе знать.

Но вообще именно люди, обычно не попадающие в новостные программы - те, кто становятся для Элизабет по-настоящему вдохновляющим примером: те самые упоминавшиеся Гэбриелом обычные люди, творящие добро, не стремясь к какому-либо признанию и зачастую не получая его. Между тем в наше время социальных сетей и интернет-СМИ героизация "звёзд" просто морально устарела, считает актриса.

Бирн поспешил поддержать коллегу, подчеркнув, что вдохновляют его отнюдь не актёры, не писатели "и уж точно не политики" - "такие, как Трамп, Джонсон или Обама". А те, "кто ежедневно сталкиваются с невероятными жизненными трудностями, те, кто заботятся о больных, ежедневно проявляют внимание к тем, кому не повезло".

"Это и есть настоящий героизм", - подытожил ирландский актёр.

Ранее мы публиковали большое интервью с Гэбриелом и Элизабет, где они подробно рассказали о своих ролях в "Войне миров" и пояснили, чем их так привлёк амбициозный проект.

Посмотреть сериал "Война миров" от FOX можно в подписке онлайн-кинотеатра ivi.