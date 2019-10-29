Глава МВД Украины признался в поддержке батальона "Азов"

Глава МВД Украины Арсен Аваков выразил полную поддержку батальону "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Он посетил центр спецназа нацгвардии в Мариуполе, где готовят бойцов данного подразделения. О своем визите глава ведомства написал в Twitter.

"Батальон "Азов" на сегодняшний день является одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины", - написал Аваков, добавив, что властям необходимо оказывать "максимальную поддержку тем, кто защищает Украину".

Ранее противоречивые сигналы поступили от боевиков "Азова", засевших в селе Золотое Луганской области. С одной стороны, заместитель министра внутренних дел и их "побратим" Вадим Троян сообщил, что незаконное формирование якобы добровольно сложило оружие, с другой - друг Трояна и его бывший командир, лидер украинских неонацистов Андрей Билецкий обещал прислать еще десять тысяч боевиков "Азова" на линию разведения войск. Одновременно с этим Билецкий потребовал от Зеленского отказа от разведения войск и попыток разоружения боевиков.

Напомним, американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов". Они отметили, что данная группировка является организацией сторонников превосходства белой расы. Куратором и спонсором "Азова" является министр внутренних дел страны Арсен Аваков.