Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России

Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.

Кроме того, по данным издания, в модификации Honor 9X, выпущенную для российского рынка, установлен процессор Kirin 710F - точно такой же, как и в P Smart Z, пришедший в Россию в начале июня. Китайская же версия Honor 9X использует более мощный процессор - Kirin 810.

Android Insider полагает, что таким образом Huawei, владеющая брендом Honor, сумела обойти санкции Google и установить на аппарат сервисы Google Mobile Services, включающие в себя магазин приложений, карты, Gmail, YouTube и так далее.

В то же время Honor 9X отличается от P Smart Z - например, в старшей версии он оборудован тройной основной камерой (а не двойной) и увеличенным объемом памяти. Несмотря на отличия, лицензию на использование Google Mobile Services аппарату все-таки получить удалось, однако с новыми Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro такой номер уже не пройдет.