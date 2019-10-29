Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.

В компании обещают, что легендарный внедорожник не будут уступать своему предшественнику, то есть модели нынешней генерации, ни в проходимости, ни в надежности. Как пишет источник, в разработке автомобиля нового поколения активное участие принимает австралийское подразделение компании. Это логично, так как Австралия - второй после Ближнего Востока по значимости рынок сбыта для Toyota Land Cruiser.

Инсайдеры заявляют, что в новом поколении внедорожник обзаведется 3,4-литровым турбированным дизельным мотором на 420 л.с. А гибридную силовую установку унаследует от Lexus LS 500h и LC 500h. Кроме того, как отмечает глава PR-отдела австралийского подразделения Toyota Джеймс Ванг, в компании рассматривают вариант адаптировать для модели трансмиссию, которая работает с мотором V6.

Пока неизвестно, планирует ли Toyota сохранить для внедорожника рамную конструкцию или сделать из него модель с несущим кузовом - эта участь постигла почти всех конкурентов нынешнего Toyota Land Cruiser. Можно только гадать, какую именно подвеску получить внедорожник нового поколения. Возможно, это будет модернизированная версия подвески с технологией Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS), которая работает на актуальной версии модели. Автопроизводитель обещает, впрочем, что у Toyota Land Cruiser будут улучшенные системы безопасности, а также более современный дизайн экстерьера и обновленный салон.

Ожидать, что новый Toyota Land Cruiser выйдет на рынок в ближайшее время не приходится. Вероятно, новинка появится в продаже только в 2022 году. А еще через год на ее платформе будет выпущен обновленный Lexus LX.

За первые три квартала 2019 года в России, как известно из данных "Автостат Инфо", было зарегистрировано 4754 новых Toyota Land Cruiser 200. Это на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года - 5444 единиц авто.

Ранее, напомним, российское представительство марки назвало недостоверной информацию о некоторых технических характеристиках и сроках премьеры следующего Land Cruiser, которые ранее появились в Сети.