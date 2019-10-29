Новая Kia Optima: первые официальные фото

Kia опубликовал тизер нового поколения модели K5 - это известная в России Optima. Несмотря на то, что показанные изображения демонстрируют машину для корейского рынка, на международной арене автомобиль должен появиться практически в таком же виде.

Новая Kia Optima будет очень сильно отличаться от актуального поколения модели. Из тизера видно, что у неё совершенно другая оптика: фары со светодиодными ходовыми огнями в форме буквы Z сливаются в одно целое с решёткой радиатора, а задние фонари с прерывистым светодиодным рисунком растянулись по всей ширине машины.

Профиль автомобиля стал более плавным и стремительным: нос и капот машины аккуратно переходят в линию крыши, которая, в свою очередь, плавно перетекает к багажнику и создаёт купеобразный силуэт. Судя по рендеру, сбоку машина получила выштамповку. Наружные зеркала переместились от стойки крыши на "подставку", которая разместилась на двери. Багажник обзавёлся небольшим спойлером, который визуально делает автомобиль ещё шире.

Интерьер получил минималистичный дизайн с цифровым кокпитом. На приборной панели расположится большой сенсорный дисплей мультимедийного центра. Вместо традиционной рукоятки селектора КПП - шайба.

Насколько реальный автомобиль будет похож на "тизерный", мы узнаем, скорее всего, уже в 2020 году. А в ближайшее время на российском рынке ожидается появление новой Hyundai Sonata восьмого поколения. Её сборка будет налажена на калининградском заводе "Автотор".