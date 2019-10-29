Видео: певица Наргиз оказалась в центре "пьяного" скандала

Певица Наргиз Закирова оказалась в центре очередного скандала, на этот раз - якобы "пьяного". В результате которого, как сообщается, не менее трети зрителей, пришедших на шоу исполнительницы в Дом офицеров Уссурийска, покинули в зал, не дожидаясь конца представления.

Причем "представления" - в ряде смыслов, поскольку, как утверждает ИА UssurMedia, ссылаясь на очевидцев, Наргиз вышла к ним не только с опозданием, но и нетрезвой. И с бутылкой спиртного.

"Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке", - приводятся слова очевидца.

Утверждается, что на выступлении экс-подопечной Макса Фадеева вообще было много нецензурной ругани. И это при том, что в зале было достаточно зрителей, пришедших целыми семьями.

"Концерт - хаос, Наргиз постоянно пила виски", - пожаловались очевидцы. Присовокупляя, что пела гастролерша чужие песни и настолько скверно, что "захотелось уйти уже через пятнадцать минут". И вообще все это - "полный отстой".

Позже Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз прокомментировала прозвучавшую информацию в беседе с РЕН ТВ, заметив, что все это не соответствует действительности.

"История о том, что она там с бутылкой, и что зрители массово уходили - такого не было. Концерт прошел хорошо. Очень тепло ее приняли", - заявила Рогова, подчеркивая, что "никто никуда не уходил".

По мнению пиарщицы, "это один конкретный человек делает вбросы", поэтому "верить этому нельзя".

Напомним: в августе центр Максима Фадеева MALFA расторг с Наргиз контракт и запретил ей исполнять песни продюсера.