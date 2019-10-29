В Петербург доставили россиянку, впавшую в кому на турецком курорте

В Петербург бортом санавиации с величайшей предосторожностью доставили 31-летнюю женщину, которая полторы недели назад во время отдыха в Анталье пережила ишемический инсульт. Турецкие врачи, учитывая ее состояние, ввели женщину в искусственную кому.

Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, женщина будет проходить лечении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Напомним, в больницу россиянка попала 18 октября. Долгое время ее состояние здоровья внушало серьезное опасение докторам.

Накануне турецкие врачи пришли к выводу, что пациентка стабильна и может перенести перелет. После этого к женщине вылетел спецборт санавиации, который доставил ее в Россию.