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29.10.2019 22:15
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Петербург доставили россиянку, впавшую в кому на турецком курорте

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербург бортом санавиации с величайшей предосторожностью доставили 31-летнюю женщину, которая полторы недели назад во время отдыха в Анталье пережила ишемический инсульт. Турецкие врачи, учитывая ее состояние, ввели женщину в искусственную кому.

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Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, женщина будет проходить лечении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Напомним, в больницу россиянка попала 18 октября. Долгое время ее состояние здоровья внушало серьезное опасение докторам.

Накануне турецкие врачи пришли к выводу, что пациентка стабильна и может перенести перелет. После этого к женщине вылетел спецборт санавиации, который доставил ее в Россию.

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