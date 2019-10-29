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29.10.2019 15:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи выписали трех тюменцев, у которых подозревали "гаффскую болезнь"

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Троих жителей тюменского села, в числе прочих ранее госпитализированных с подозрением на "гаффскую болезнь", выписали из больницы.

Фото: iStock
Жители тюменского села, где нашли "гаффскую болезнь", сдали кровь

"У одного из них диагноз не подтвердился. Семеро жителей деревни пока находятся в токсикологическом отделении, двое из них остаются в реанимации", - сообщили "Интерфаксу" в тюменском департаменте здравоохранения.

Напомним, вспышка редкой болезни случилась в отрезанном от "большой земли" селе Ачиры. Причиной специалисты называют рыбу, которую местные жители ловили в озере Андреевское и ели.

В населенный пункт вертолетом забросили медиков: у всех местных жителей взяли кровь на анализ. Первые результаты проверки воды и почвы в местности, где заболели люди, оказались соответствие требованиям.

Региональное управление Роспотребнадзора настоятельно просит не покупать рыбу в местах несанкционированной торговли.

Все ранее задокументированные случи "гаффской болезни" происходили летом и осень и были связаны с употреблением в пищу рыбы, которая токсичной из-за поедаемых планктона или водорослей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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