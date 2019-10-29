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29.10.2019 09:00
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал о числе жертв инсультов в 2019 году

Текст: Ольга Игнатова
В нынешнем году 14,5 миллиона человек в мире могут перенести инсульт, в результате чего 5,5 миллиона человек может умереть. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инсульт на протяжении жизни рискует перенести каждый четвертый человек. Последствия этого заболевания могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными, в зависимости от того, какая часть мозга была поражена и как быстро было начато лечение. Перенесшие инсульт могут испытывать различные нарушения, в том числе проблемы с мобильностью, речью, чувствительностью.

Фото: iStock
Врачи объяснили, как легко снизить риск инсульта

Основные факторы риска - высокое давление, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, алкоголь, курение, стрессы и депрессии.

Снизить риск патологии сосудов помогут простые правила. Ежегодно более одного миллиона инсультов происходит вследствие недостаточной физической активности. Всего 30 минут упражнений умеренной интенсивности пять раз в неделю могут снизить риск развития инсульта на 25 процентов. Двадцать сигарет в день увеличивает риск развития инсульта в шесть раз. Вывод простой - нужно бросить курить или свести потребление табака к минимуму.

Избыточная масса тела повышает риск развития инсульта на 22 процента, а при ожирении этот риск увеличивается на 64 процента. Здоровое, рациональное питание поможет сохранить здоровый вес, нормализовать артериальное давление и снизить уровень холестерина. Существенно снижает риск инсульта рацион, основанный на растительных продуктах, с умеренным количеством мяса и рыбы.

Ну и, конечно, нужно меньше нервничать, особенно по пустякам. Стоит помнить, что примерно один из шести инсультов связан с последствиями депрессии или стресса.

Общество Здоровье Экономика Правительство Роспотребнадзор
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