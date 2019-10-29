Российский сенатор оценил заявление о возвращении фашизма на Украину

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об угрозе возвращения фашизма на Украину. Российского сенатора также тревожит данная ситуация.

Рабинович вспомнил визит премьер-министра страны Алексея Гончарука на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, сносы памятников героям-освободителям и открытия монументов людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей. Парламентария также тревожат действия батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ), потребовавшего от президента Украины Владимира Зеленского отказа от разведения войск и попыток разоружения боевиков.

"Там фашизм поднимает голову, и мы даже не заметим этой грани между национализмом и фашизмом... Ее перейти можно очень быстро", - согласился со словами украинского депутата Джабаров. Как сообщает RT, сенатор также призвал дать ответ любым попыткам возрождения фашизма.