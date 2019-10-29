Суд Бельгии отложил решение вопроса об экстрадиции Пучдемона

Бельгийский суд отложил до 16 декабря слушания, на которых будет рассмотрен вопрос об экстрадиции экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона в Испанию. Как пишет El Pais, судья уступил просьбе адвокатов каталонского политика, просивших дать им больше времени на ознакомление с материалами дела и подготовку линии защиты.

Сегодняшние слушания прошли в закрытом режиме под председательством того же судьи, который в 2017 году отказал в передаче Пучдемона властям Испании. В Бельгии, куда он бежал после неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии, политик располагает относительной свободой, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

В 2017-2018 годах Мадрид пытался добиться экстрадиции экс-главы Женералитата, но из-за несовпадения некоторых моментов в законодательстве Бельгии и Германии не смог убедить местных судей выдать политика Испании и в итоге отозвал ордер. После того, как Верховный суд приговорил других каталонских политиков к серьезным срокам по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, на арест Пучденома был выписан новый европейский и международный ордер.

По запросу бельгийской прокуратуры суд королевства вновь взялся за рассмотрение этого вопроса.

По словам и.о. вице-премьера Испании Кармен Кальво, правительство страны "не поймет", если Бельгия не выдаст тех, кто "бежал от испанского правосудия". Речь идет не только о Пучдемоне, но и нескольких его бывших советниках, покинувших в 2017 году территорию Испании вместе с ним.