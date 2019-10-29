В Москве состоится фестиваль "Зарядье"

На этой неделе в "Зарядье" пройдет марафон, который выдержит не всякий меломан, но пропустить который невозможно, в Кремлевском дворце будет показано супершоу о том, как потеря великой любви может превратить человека в бессердечное нечто, а в Доме музыки состоится концерт французского музыканта, создавшего из аккордеона целую культурную институцию.

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Страдивари-ансамбль Мариинского театра, солисты Денис Мацуев, Александр Канторов, Мао Фудзита, Сергей Догадин, Равиль Ислямов и др.

Что играет: К. Дебюсси - "Пеллеас и Мелизанда", Р. Вагнер "Тангейзер", П. Чайковский "Иоланта", произведения С. Прокофьева, В.А. Моцарта, М. Мусоргского, К. Сен-Санса, М. Равеля, Г. Берлиоза, С. Рахманинова, Г. Форе, И. Стравинского, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и др.

Почему идти: Похоже, неутомимый Валерий Гергиев затеял новый грандиозный фестиваль. Ибо эта серия концертов напоминает именно фестиваль - столь же продуманный и представительный, как все другие начинания маэстро. За шесть дней в зале "Зарядье" будут показаны три оперы Мариинского театра - "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси, вагнеровский "Тангейзер" и "Иоланта" Чайковского и выступят (как сольно, так и с оркестром Мариинки) лауреаты состоявшегося летом XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Как вишенка на этом торте - блистательный Денис Мацуев. По два концерта в день - такой марафон выдержит не всякий меломан, но пропустить хотя бы один концерт решительно невозможно. Если бы фестиваль "Зарядье" не состоялся, его точно стоило бы придумать.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 30 октября - 4 ноября; 1 000 - 8 000 руб.

Фото: ООО "MagFilm&Show"

Кто играет: Иван Васильев, Мария Виноградова, Кристина Кретова, Иван Зайцев, Андрей Меркурьев, Ладислав Бубнар.

Что играет: "Дракула. Начало" (по мотивам бестселлера Брэма Стокера).

Почему идти: Готический роман Брэма Стокера многократно переносился на театральные подмостки, был несколько раз экранизирован (скоро выйдет новый мини-сериал), ставился даже как ледовое шоу. И вот впервые история графа Дракулы предстанет в грандиозном шоу на стыке нескольких жанров. Известный режиссер Алексей Голубев и премьер Михайловского театра Иван Васильев, выступивший здесь также в качестве хореографа, соединили балет с мюзиклом, а театр с кинематографом, поставив на службу актерскому мастерству новейшие цифровые технологии. И все же главное в этом шоу - сама история о том, как потеря великой любви может превратить человека в бессердечное нечто. И как та же великая любовь способна его воскресить. Иван Васильев, Мария Виноградова, Кристина Кретова, Иван Зайцев, Андрей Меркурьев, Ладислав Бубнар.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский дворец; 3 ноября; 1 000 - 12 000 руб.

Фото: Московский международный Дом музыки

Кто играет: Ришар Гальяно

Что играет: Танго, джаз, мюзетт, классик-кроссовер. Ришар Гальяно

Почему идти: Ришар Гальяно создал из аккордеона, этого пасынка любого оркестра, грандиозный солирующий инструмент, способный на концертный звук невероятной мощности. Помимо пьес своего учителя, великого аргентинского "тангейро" Астора Пьяццолы, Гальяно отдал должное джазу, реанимировал стиль баль-мюзетт (танцы под аккордеон) и даже берется за переложения классики. Гармонический объем и теплота, создаваемые аккордеоном, открывают новые грани музыки любого жанра.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 2 ноября; 1 250 - 3 500 руб.