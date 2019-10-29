В ОБСЕ подтвердили информацию о разведении сил в Донбассе

Разведение сил и средств в районе города Золотое на Донбассе возобновили 29 октября ополченцы и украинские силовики. Эту информацию сообщил в белорусской столице накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - констатировал Сайдик, слова которого приводит БЕЛТА.

Во вторник, по словам представителя ОБСЕ, стороны продолжат переговоры о возобновлении разведения сил и средств в Петровском. "Это очень важное заявление и положительное развитие", - подчеркнул он.

Кстати

В Минске уже проводят переговоры рабочие подгруппы по урегулированию ситуации на Украине.