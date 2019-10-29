В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников

Налогом на прибыль больше не облагаются взносы индивидуальных владельцев садовых или огородных участков.

Ранее, как писала "РГ", от уплаты налога на сумму таких платежей были освобождены только СНТ. В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво. Теперь их платежи также не будут учитываться при налогообложении прибыли садоводческих или огороднических товариществ.

Закон о садоводстве и огородничестве, по которому люди, ведущие такую деятельность в индивидуальном порядке, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, вступил в силу 1 января 2019 года.

Он предусматривает, что суммарный ежегодный размер платы "одиночек" устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру взносов членов товарищества.