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Текст:   Юлия Кривошапко 
12:22 29.10.2019

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников

Взносы дачников-"одиночек" освободили от налога на прибыль. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ вступили в силу сегодня, 29 октября.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Налогом на прибыль больше не облагаются взносы индивидуальных владельцев садовых или огородных участков.

Ранее, как писала "РГ", от уплаты налога на сумму таких платежей были освобождены только СНТ. В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво. Теперь их платежи также не будут учитываться при налогообложении прибыли садоводческих или огороднических товариществ.

Фото: Photoxpress
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Закон о садоводстве и огородничестве, по которому люди, ведущие такую деятельность в индивидуальном порядке, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, вступил в силу 1 января 2019 года.

Он предусматривает, что суммарный ежегодный размер платы "одиночек" устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному размеру взносов членов товарищества.

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