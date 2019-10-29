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29.10.2019 16:01
Рубрика: Легковые авто

В России резко сократилось число автодилеров

Текст: Николай Грищенко
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

В России число автомобильных дилеров снизилось до 3323. Падение по сравнению с началом года составило 3,7 процента. Это рекордно низкий показатель с 2011 года.

Фото: www.lada.ru
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Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", наименьшее количество дилеров в стране было зафиксировано лишь в 2010 году - 3193. А наибольше число автодилеров в России было в 2014 году - 4092.

По мнению экспертов, сокращение дилерских центров - это процесс эволюции рынка. Например, в начале года компания Ford свернула производство автомобилей в России, что несомненно отразилось на дилерской сети. Отразился на дилерской сети также уход и возвращение бренда Ravon. Кроме того, произошло объединение дилерских центров Peugeot и Citroen в некоторых регионах страны.

Тем не менее, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за три квартала 2019 года в России реализован 1,271 миллион автомобилей против 1,297 миллионов годом ранее. При этом шесть из девяти месяцев были с отрицательной динамикой, а самым успешным стал третий квартал, за который реализовано 443 тысячи новых автомобиля.

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