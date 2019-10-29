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29.10.2019 19:08
Рубрика: Власть

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно

Текст: Владимир Баршев
Отвод вооружённых подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Напомним, что 22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган остановились на введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

Фото: Михаил Алаеддин/ РИА Новости
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В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана, в частности, отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", следовало из меморандума.

- Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция, - сказал Сергей Шойгу.

Также он сообщил, что у России и Армении накоплен "огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом.

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Министр отметил активное накопление опыта, который офицеры двух стран приобретают в Сирии по части гуманитарного содействия, по линии разминирования.

"Это идёт довольно активно. Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов - от миниснарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно также и врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно", - сказал Шойгу.

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