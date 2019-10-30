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Рубрика: Экономика

Глава Минэкономразвития заявил о плачевном состоянии ВТО

Российский министр экономического развития Максим Орешкин. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Российский министр экономического развития Максим Орешкин. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Российский министр экономического развития Максим Орешкин. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Российский министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что Всемирная торговая организация (ВТО) находится в очень плачевном состоянии. По его словам, тема ее реформирования идет тяжело.

Фото: РИА Новости
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"Дай Бог, во время двадцатки в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО", - выразил надежду Орешкин, которого цитирует РИА Новости.

В декабре 2018 года Россия и Франция пришли к соглашению создать на министерском уровне рабочую группу по реформированию ВТО. Президент РФ Владимир Путин отметил роль ВТО, которая должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров, и предложил выработать подходы к реформе ВТО на G20. Реформирование организации необходимо, так как она не вполне эффективна в регулировании новых сфер - таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции.

Несколько месяцев назад президент Дональд Трамп также выступил за реформирование Всемирной торговой организации. При этом, по его словам, Соединенные Штаты намерены использовать все законные средства, чтобы не допустить предоставления послаблений в рамках организации странам, которые объявили себя развивающимися, в частности Китаю.

Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития Международные организации ВТО
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