HBO отказался от одного приквела "Игры престолов" в пользу другого

Компания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу "Игра престолов" (ИП) под неофициальным названием "Долгая ночь", премьера которого была запланирована на 2020 год. Действие шоу должно было развернуться за пять тысяч лет до событий ИП и раскрыть тайну происхождения Белых ходоков. Однако в ней не было бы представителей Великих домов, полюбившихся поклонникам сериала, за исключением Старков.

Шоураннер и сценарист Джейн Голдман отправила членам съемочной группы и актерам электронные письма, в которых сообщила о закрытии проекта. Отказ от дальнейших съемок произошел на фоне того, что компания может подписать договор о создании другого приквела.

Речь идет о мини-сериале "Дом дракона" об истории династии Таргариенов. Анонс данного приквела появился на сайте HBO. Автор литературной базы GOT-вселенной Джордж Мартин выступит сценаристом вместе с Райаном Кондалом. Режиссером нескольких эпизодов "Дома дракона" станет британец Мигель Сапочник, снявший такие эпизоды киносаги, как "Битва бастардов" (принес режиссеру премию "Эмми") и "Ветры зимы". Действие шоу, состоящего из десяти серий, развернется за триста лет до событий ИП. В основе сценария - роман Мартина "Пламя и кровь".