Проходящий месяц был не сильно насыщен новыми нормативными актами, касающимися водителей. Но новации все-таки были. Однако начнем мы с того, что заработает уже с 1 ноября.

Без согласия денег не видать

С этой даты у водителей, попавших в аварию, появится возможность оформить ее без вызова Госавтоинспекции, то есть по Европротоколу, прямо на смартфоне или планшете.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу еще в сентябре, поправки в закон об ОСАГО 29 октября. Осталось еще несколько правоустанавливающих документов - указание Центробанка, которое находится на регистрации в Минюсте и распоряжение Мминкомсвязи. Предполагается, что эти документы будут зарегистрированы 31 октября. В Российском союзе автостраховщиков утверждают, что услуга заработает с 1 ноября. Но воспользоваться ей смогут не все водители, а пока только те, кто попал в аварию в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Татарстане. Эти регионы выбраны пилотными для обкатки новой услуги, что прописано в указании Центробанка.

Сейчас, если столкнулись два автомобиля, оба водителя застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и нет ущерба третьим лицам, можно оформить ДТП по Европротоколу. То есть без вызова Госавтоинспекции. Но для этого придется заполнить бумажное извещение о ДТП. Оно обычно прилагается к полису. Применение суперсервиса позволит обойтись и без бумажной волокиты. То есть оформить аварию прямо на смартфоне или планшете.

Для начала, понятное дело, его надо будет скачать. Называется оно "Помощник ОСАГО". Но к 1 ноября, название может поменяться. Воспользоваться этим приложением смогут только те, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Именно такая регистрация будет служить подтверждением подписи.

Заполнять извещение будет только один из участников ДТП на своем смартфоне. Второму участнику потребуется только подписать это извещение. Сделать это можно двумя способами. Можно самому на смартфоне того участника, который оформлял извещение, войти в свой аккаунт на госуслугах, чем удостоверить свою личность, и нажать кнопку "Подписать". Понятно, что такой способ вызывает некоторые опасения. Вдруг случайно на чужом смартфоне сохранятся ваши данные и ваш способ доступа к госуслугам?

Второй вариант более безопасный. Необходимо дождаться, когда вам на почту придет это извещение, оно будет отправлено сразу после его подписания первым участником на ту почту, которая была указана вами при регистрации своего аккаунта. После получения извещения уже со своего устройства - будь то смартфон, планшет или компьютер - необходимо будет нажать на кнопку "согласен". Таким образом формальности будут соблюдены.

При этом оформить таким образом ДТП можно только в том случае, если у участников аварии нет разногласий по ее обстоятельствам. Если второй участник аварии отказывается подписывать электронную форму извещения, придется воспользоваться более традиционным методом. То есть оформить бумажное извещение, одновременно воспользоваться приложением "ДТП.Европротокол", чтобы рассчитывать на выплату до 100 тысяч рублей при наличии разногласий. Или вызывать ГИБДД и тогда уже можно рассчитывать на выплату в полном объеме. То есть до 400 тысяч рублей.

Предполагается, что когда новый суперсервис обкатают в двух столицах и их областях, воспользоваться им можно будет в любой точке страны, где есть интернет. Планируется, что это произойдет в конце 2020 года.

ГЛОНАСС поможет

Напомним, что с 1 октября лимит по Европротоколу составляет 400 тысяч рублей для всех регионов, а не только для тех же экспериментальных четырех. Так что когда заработает суперсервис, автовладельцам не придется ломать голову, укладываются ли они в лимит или нет. Ведь даже при вызове ГИБДД более чем на 400 тысяч они рассчитывать не смогут. Но еще раз повторим, что это возможно только при условии, что стороны согласны с обстоятельствами аварии.

А пока не наступил 2020 год и действие "Помощника ОСАГО" не распространилось на всех, то чтобы рассчитывать на максимальную выплату - 400 тысяч - аварию надо оформить либо с использованием аппаратуры ГЛОНАСС, которая установлена на машине, либо с помощью "ДТП.Европротокол". И в том, и в другом случаях данные о ДТП поступят в информационную систему ОСАГО в некорректируемом виде. Если авария оформлена только на бумаге, то есть путем заполнения извещения о ДТП, то рассчитывать можно только на сумму до 100 тысяч.

Если оба участника ДТП утверждают, что ехали на зеленый свет, то даже при оформлении аварии с помощью приложения или устройств ГЛОНАСС можно рассчитывать на выплату только до 100 тысяч.

Кстати, ЭРА ГЛОНАСС, которая установлена на некоторые автомобили, не дает возможности оформлять аварию. ГЛОНАСС сейчас разрабатывает соответствующий блок, который фиксирует все динамические характеристики автомобиля. Но на рынке много других устройств.

Еще раз повторим, заполнение бумажного извещения о ДТП даже при наличии устройств и приложений - обязательно. Иначе ни на какую страховую выплату рассчитывать не стоит.

Если у участников аварии есть споры, то даже при наличии устройств ГЛОНАСС или мобильного приложения рассчитывать стоит только на выплату в пределах 100 тысяч рублей. Если повреждения более серьезные - то надо оформлять аварию в Госавтоинспекции.

Если есть возражения и нет телематических устройств или мобильного приложения - выход один: сообщать об аварии в Госавтоинспекцию и следовать их рекомендациям.

Если сотрудники ГИБДД настаивают на оформлении без них, то нужно смело им сообщать, что обстоятельства ДТП не позволяют оформить аварию без Госавтоинспекции.

Надо сказать, что приложение "ДТП.Европротокол" позволяет проверить полисы ОСАГО. Если у одного из участников полис окажется недействительным, то ни на какое возмещение при оформлении по Европротоколу рассчитывать не стоит. Да и на любое другое возмещение по ОСАГО. В этом случае необходимо вызывать ГИБДД, а потом возмещать ущерб через суд.

Госавтоинспекции диагноз не нужен

В правительство внесен законопроект, разработанный МВД России, который предусматривает закрепление полномочий МВД и Минздрава России по обмену сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами. Согласно ему, обмен будет осуществляться в электронной форме путем межведомственного электронного взаимодействия.

Кто дает знаки?

МВД разработало и выложило для общественного обсуждения проект постановления правительства, которым утверждается положение о государственном контроле за специализированными организациями и изготовителями государственных регистрационных знаков.

Напомним, что с 1 января вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. Согласно ему, специализированные организации, то есть автодилеры, получат право участвовать в процедурах по регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции от имени покупателя. Также в некоторых случаях ГИБДД будет не выдавать знаки, а лишь присваивать номера. А знаки на основании полученных документов автовладелец будет заказывать у изготовителя.

Вот эти организации и должно контролировать ГИБДД. Согласно проекту постановления, такой контроль осуществляется проведением внеплановых документарных и выездных проверок перечисленных организаций.

Сейчас в России около 3427 дилерских центров. И впервые они смогут претендовать на участие в регистрации. В соответствии с законодательством для этого дилеры должны иметь в собственности или на ином законном основании помещения для проведения таких действий. А также иметь квалифицированных сотрудников. До 1 января осталось не так уж много времени. Успеют ли дилеры подготовить помещения и научить сотрудников новой работе? Иначе автосалоны не смогут с 1 января выпускать из своих дверей автомобили с номерами. Ведь они должны быть включены в реестр специализированных организаций, а пока в нем нет ни одной организации. Дилерам и самим эта функция пока не сильно интересна. А так как она добровольная, то есть вероятность, что в следующем году таких организаций по стране будут единицы.

По данным Госавтоинспекции, в среднем ежегодно в России совершается более 5 миллионов регистрационных действий, связанных с выдачей знаков. При этом количество мест их изготовления - около 1200. Они, как правило, есть в крупных городах. А за их пределами изготовителей не сыщешь. По этой причине Госавтоинспекция продолжит сама не только присваивать номера, но и выдавать знаки.

Однако у изготовителей знаков есть интерес расширить свою географию. Ведь помимо стандартных знаков они могут изготавливать знаки нестандартные для японских и американских машин, а также уменьшенные номера на мотоциклы. Причем это можно делать уже сейчас. Лишь бы у изготовителя были утвержденные образцы.

Впрочем, изготовление таких знаков уже вызвало интересную проблему. Как сообщил начальник управления ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров, нестандартные номера стали устанавливать на машины, на которых предусмотрена установка стандартных знаков. А это уже нарушение, за которое грозит ответственность и тому, кто управляет такой машиной.

Надо сказать, что изготовители знаков тоже должны быть включены в реестр. МВД разработало правила, на основании которых эти производители будут включаться в реестр или исключаться из него.

Этот порядок прописывает все необходимые данные для включения в реестр либо исключения из него. А также все возможные случаи отказа от внесения в реестр. В нем установлены сроки проведения обследования мест изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств и сроки рассмотрения заявления на включение и исключение из реестра. А также устанавливается состав сведений, включаемых в реестр.

В соответствии с проектом статус изготовителя государственных регистрационных знаков транспортных средств юридическое лицо и индивидуальный предприниматель приобретает именно с момента включения в реестр таких изготовителей.

Как пояснили Роман Мишуров, тем производителям, у которых сейчас есть действующее свидетельство, предпринимать срочные действия, чтобы быть включенными в реестр, не потребуется. И выездные проверки их будут проводиться, когда истечет срок действия свидетельства.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"