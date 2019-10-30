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30.10.2019 15:39
Рубрика: Спорт

Малкин: Я не отказываюсь от игр за сборную России

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин отметил, что наличие у него американского гражданства не является поводом для отказа от выступлений за сборную России.

Американское гражданство хоккеиста вызвало бурю эмоций на родине. Одни посчитали это предательством, другие отнеслись к этому более спокойно. Сам Евгений Малкин рассказал, что паспорт у него уже достаточно давно, он необходим для жизни и работы в США.

Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/ Reuters
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"Каждое лето я приезжаю в отпуск в Россию, сформировавшую меня как личность и как игрока. Именно это является показателем моего отношения к Родине, а американский паспорт можно считать документом, который позволяет мне и моей семье справляться со всеми сложностями, возникающими при работе, в социальных и бытовых вопросах в другой стране, где я провожу более девяти месяцев в году", - приводит слова Малкина РИА Новости.

Также Малкин уверен, что столь бурная реакция на новость об американском гражданстве - следствие негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В тоже время игрок подтвердил свою готовность продолжить играть за сборную России.

"У меня и мысли не возникало отказаться от российского гражданства и от выступления за мою национальную сборную", - заявил Малкин журналистам.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Евгений Малкин
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