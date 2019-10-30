МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

МИД Турции вручил ноту протеста американскому послу в Анкаре Дэвиду Саттерфилду в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщает портал издания istanbulpost.

Кроме того, палата одобрила законопроект о введении санкций в отношении Анкары за военную операцию в Сирии, а также за приобретение российского ЗРК С-400.

По замыслу законодателей, ограничения коснутся турецких банков Halk Bankasi или Halkbank, высших должностных лиц, включая министра обороны, также будут блокированы счета ведущих чиновников. Кроме того, документ предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.

Турция подвергла жесткой критике действия палаты представителей. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал это местью Вашингтона за операцию "Источник мира" против сирийских курдов.