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30.10.2019 01:41
Рубрика: В мире

Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании

Фото: Parliament/Roger Harris/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Фото: Parliament/Roger Harris/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS
Фото: Parliament/Roger Harris/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря. За проект проголосовали 438 депутатов, а против - 20.

Теперь документ о проведении выборов должна одобрить верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов. В соответствии с законом, с шестого ноября парламент будет распущен, начнется избирательная кампания.

Фото: youtube.com
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Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца. Ранее британский парламент не поддержал предложение о досрочных выборах.

При помощи голосования Джонсон рассчитывает вывести из тупика процесс выхода из ЕС, который не может получить одобрения нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Напомним, Brexit, ранее намеченный на 31 октября в очередной раз перенесли. Новая дата Brexit по согласованию Лондона и Брюсселя - 31 января 2020 года, однако нет никакой уверенности, что она снова не окажется сдвинута. Это уже третий перенос "брекзита". Если британский и европейский парламенты одобрят новый вариант "постразводного" соглашения до этого времени, Соединенное Королевство сможет выйти из ЕС первого числа следующего за этим месяца.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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