Почему экспериментальный самолет П-42 не мог взлететь без тягача

Экспериментальный самолет П-42 был спроектирован и построен в ОКБ Сухого, чтобы побить рекорды дальности и высоты полета, установленные американским F-15 Eagle. С 1986 по 1992 год на П-42 летчиками-испытателями было установлено в общей сложности более 40 мировых рекордов высоты и скороподъемности. Часть из них не побита до сих пор.

Чтобы достичь столь впечатляющих результатов, авиаконструкторам пришлось существенно облегчить самолет. Перед совершением зачетных полетов с П-42 демонтировалось все бортовое оборудование и вооружение серийного истребителя Су-27. А 22 марта 1988 года ради установления рекорда по скороподъемности на высоту 15 000 метров с фюзеляжа самолета удалили даже краску.

В баки заливалось строго ограниченное количество топлива, чтобы его хватало лишь для выхода на режим и выполнения посадки. При этом самолет П-42 получил два форсированных турбореактивных двухконтурных двигателя АЛ-31Ф с форсажными камерами. По сравнению с серийными их форсажная тяга увеличивалась более чем на 1000 кгс. В итоге конструкторам П-42 удалось добиться уникальной для самолетов тяговооруженности на старте - не менее 1,93 кгс/кг. Благодаря чему экспериментальный П-42 мог разгоняться и даже преодолевать звуковой барьер в режиме вертикального набора высоты.

Однако возникла проблема: тормоза не могли удержать П-42 на старте, и самолет начинал двигаться по взлетной полосе еще до выхода двигателей на взлетный режим.

"Советские инженеры прикрепили самолет к буксирному тросу со специальным замком. А буксирный трос был прикреплен к специально оборудованному бронированному тягачу, который был защищен от экстремального жара форсажных камер самолета. В тот момент, когда двигатели самолета выходили на режим взлета, трос отцепляли", - сообщает издание We Are The Mighty.

Кстати

Существует несколько версий, почему опытный самолет Т10-15 получил название П-42. Согласно первой версии, самолет назвали в честь 42-й годовщины победы в Великой Отечественной войне - "Победа-42". По другой версии, название олицетворяло победу в Сталинградской битве, произошедший в ноябре 1942 года.