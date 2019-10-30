Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2"

Президент России Владимир Путин назвал Данию ответственным участником международных отношений.

Глава государства прокомментировал на пресс-конференции в Венгрии решение Дании, которое было объявлено сегодня - выдать разрешение на работу по "Северному потоку-2" в своей исключительной экономической зоне.

"Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", - подчеркнул Путин.

Трубопровод сейчас построен более чем на 80 процентов.