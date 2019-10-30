В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду

Ярославские следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело после избиения воспитанниками детсада девочки-сверстницы.

Напомним, видеозапись, запечатлевшая, как группа ребятишек лет четырех во время прогулки на территории детсада топчет лежащую на земле девочку, прыгает по ней, пинает и бьет ее руками, появилась в соцсети 29 октября.

- Была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - рассказала "РГ" официальный представитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Со слов автора видеозаписи, сделанной из окна стоящей рядом с детсадом многоэтажки, воспитатель подошла к девочке лишь после того, как заметила его в окне, и на плачущего ребенка накричала.

После обнародования видеозаписи аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области возбудил производство по факту жестокого обращения с девочкой. Служебную проверку начал и департамент образования мэрии Ярославля. На время этой проверки воспитатель отстранена от работы.

Пострадавшая девочка была направлена на медицинское обследование. О состоянии ее здоровья информации пока нет.